Fatih'te 2 kişinin öldüğü döviz bürosu kavgasında yeni gelişme: 9 şüpheli gözaltında

Silahlı kavga, Çemberlitaş'taki Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan Sofçuhan İş Hanı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Olayın yaşandığı yer, iş hanında faaliyet gösteren Kaya Döviz isimli iş yeriydi. Çıkan çatışmada Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) hayatını kaybetti; Emirhan A. (19) ve Bahadır S. (33) ise yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen şahıslarla iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi sırasında tartışma çıktığı belirlendi. Kavganın bu tartışmanın ardından yaşandığı tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ 9 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi K.E. (40) ile olayda silah kullandığı tespit edilen E.A. (50) de yer aldı. Şüphelilerin sayısı böylece 9'a ulaştı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve sahte dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu halen sürüyor.

Öte yandan olayla bağlantılı şüphelilerden iki kişinin, kavganın ardından olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntüler, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.