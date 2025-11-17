Fatih'te 'gıda zehirlenmesi' soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

İstanbul’da tatil yapan Böcek ailesinden anne ve iki çocuğun zehirlenerek yaşamını yitirmesi üzerine yürütülen soruşturmada sabah saatlerinde yeni gözaltılar gerçekleşti.

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesi, Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşmalarının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybetti. Ailenin babası Servet Böcek’in (36) ise yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu belirtildi.

RESEPSİYONİSTLER VE ŞİRKET SAHİBİ EMNİYETTE

Olayın yankıları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sabah saatlerinde yeni bir boyut kazandı. Daha önce ailenin yemek yediği restoranın işletmecisi Ercan E. ve seyyar midyeci Yusuf D.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişilik şüpheli listesi kabardı. Soruşturma kapsamında otelin resepsiyon görevlileri ile tesiste ilaçlama yapan firmanın sahibi de yakalanınca toplam gözaltı sayısı 11'e çıktı.

YASTIKTAN SU ŞİŞESİNE KADAR HER ŞEY MERCEK ALTINDA

Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mühürlenerek kapatılan ve müşterileri tahliye edilen otelde adeta iğneyle kuyu kazdı. Olay yeri inceleme birimleri; yastık, çarşaf, battaniye ve su şişelerinden numuneler topladı. AFAD ekiplerinin yaptığı ilk ölçümlerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmazken, toplanan deliller detaylı analiz için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına sevk edildi. Kesin ölüm sebebi, buradan gelecek toksikolojik raporlarla netleşecek. İlçe Sağlık Müdürlüğü ise otelde kalan diğer 15 kişiyi sağlık taramasından geçirdi ve herhangi bir sorun tespit etmedi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren detaylardan biri de otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sularında yapılan haşere ilaçlaması oldu. Bu tarihten sonra, 15 Kasım'da aynı otelde konaklayan yabancı uyruklu turistlerin de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Mustafa Taamart ve arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Otelde sadece damacanadan su içtikleri ve gün boyu beraber hareket edip aynı gıdaları tükettikleri tespit edilen gruptan Mustafa Taamart gece 02.00'de fenalaştı. Reda Fakhri ise sabah 05.00'te mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN TURİSTLERİN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih’te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır."

