Fatih’te iki binanın çöktüğü mahallenin sakinleri konuştu

İstanbul Fatih’te iki binanın çöktüğü patlamanın ardından mahalle sakinleri yaşadıkları paniği anlattı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, yaralıların tedavisi sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması nedeniyle iki binanın çöktüğü olayla ilgili konuşan mahalleli yaşadıklarını anlattı.

Ayvansaray Mahallesi'nde, doğalgaz patlaması sonrası iki binanın çökmesi sonucu 11 kişi enkaz altına kalmıştı. Yürütülen çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

"BOMBA ZANNETTİM"

Olayla ilgili konuşan mahalleli Necat Cankurtaran, "Uyuyordum sese kalktım. Geldik baktık, her taraf yıkılmış halde gördük. Benim dayım oturuyor bir tanesinde de. Hastanedeymiş, durumu iyiymiş, haberini aldık da" dedi.

Patlamanın yaşandığı mahallede oturan Reyhan Özçalışkan, "Patlamayı duyduk, ben bomba zannettim. Öyle bir yüksek patlamaydı. Sonra herkes kapıya çıktı. Herkes birine bakıyor. Bir de kuşlar böyle gökyüzünde sesli bir şekilde uçmaya başladı. Sonra buraya geldik, herkes geldi. Doğalgaz patlaması olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Yürek yakan kaza: Nişanlı çift hayatını kaybettiYürek yakan kaza: Nişanlı çift hayatını kaybettiYurt
Gaziantep’te caminin bodrum katı alevlere teslim olduGaziantep’te caminin bodrum katı alevlere teslim olduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fatih bina çöktü
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehit
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"
Tahran kararlı: "düşman teslim olana kadar"
Nükleer santralin bulunduğu Dimona kentini vurdu
Öcalan ailesi ve avukatlarıyla görüştü
Çok Okunanlar
Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar... Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar...
Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak
Pazartesi günü 68 ilde şiddetli yağmur var Pazartesi günü 68 ilde şiddetli yağmur var
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum