Fatih'te otel odasında ölü bulunan iki Hollandalı kardeşin ölüm nedeni belli oldu: Gıda zehirlenmesi değil böcek ilacı!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta kaldıkları otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ve 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed'in ölümüne böcek ilacının neden olduğu kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

Olay, Saraç İshak Mahallesi'nde bulunan Grand Sami Otel'de meydana geldi. Geçtiğimiz yıl 22 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otelin 301 numaralı odasına girdiklerinde Hollanda uyruklu iki kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Aynı odada bulunan babaları Rashid Hayatmohammed ise olay yerinden hızla hastaneye kaldırılarak yapılan tıbbi müdahale ile hayata döndürüldü. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cesetler üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir darp, cebir, kesici veya delici alet yarasına rastlanmadı.

İLK ŞÜPHELİLER BEYOĞLU'NDAKİ LOKANTA ÇALIŞANLARIYDI

Soruşturmanın ilk aşamasında polis ekipleri, ailenin ölümden kısa süre önce Beyoğlu’nda yemek yediği lokantayı tespit etti. İlk etapta yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı turistlerin ölümüyle ilgili olarak lokantada çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce benzer şekilde hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da kullanılmış olma ihtimalini değerlendirerek dosyayı derinleştirdi. Ekipler, Adli Tıp Kurumu'ndan çok daha kapsamlı ve detaylı bir inceleme talep etti. Yapılan toksikolojik testler sonuçlandığında, hayatını kaybeden Hollanda uyruklu iki kardeşin midelerinde 'Alüminyum Fosfid' maddesine rastlandığı belirlendi.

İLAÇLAMA YAPANLAR VE OTEL YÖNETİMİ CEZAEVİNDE

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kesin rapor üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenleyerek otel işletmecisi Erhan B. (33), otel çalışanı Ümit Y. (31), otel temizlik görevlisi Shakhla A. (43), haşere ilaçlama ve çevre sağlığı sanayi şirketi sahibi Murat E. (47) ile ilaçlama şirketi çalışanı Sezer Z.'yi (22) gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerin, verdikleri ifadelerde kurallara uygun bir şekilde ilaçlama yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.