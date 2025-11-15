Fatih'teki 3 can kaybının ardından gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otele kilit vurulurken, soruşturma otelin yanındaki fırına da uzandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra Fatih'te konakladıkları otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek'in (3) yaşamını yitirmesiyle ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan aile üyeleri kurtarılamamıştı.

POLİSİN İNCELEMESİ BİTTİ, OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde polis ekiplerinin, ailenin kaldığı otelde yürüttüğü inceleme tamamlandı. Ekiplerin, otelin lobi kısmına getirilen eşyaları detaylıca incelediği bildirildi. Toplanan bazı eşyalar, laboratuvar incelemesi amacıyla götürüldü ve incelemelerin ardından otel mühürlendi. Otelde bulunan diğer müşteriler ise tahliye edilerek farklı otellere yönlendirildi.

Öte yandan, devam eden soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Otelin hemen yan tarafında bulunan fırının sahibinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu son gözaltı ile birlikte, yaşanan olayla ilgili toplam şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.

fatih gıda zehirlenmesi
