Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen yayınlara yönelik başlattığı adli süreçlere bir yenisini ekledi. Sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'daki içerikleri mercek altına alınan Fatma Soydaş hakkında yasal işlem başlatıldı.

PAYLAŞIMLAR TCK KAPSAMINDA SUÇ SAYILDI

Başsavcılık tarafından kamuoyuna yapılan resmi açıklamada, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla yönetilen hesaplardan yapılan yayınların içeriği detaylandırıldı. İlgili birimlerin yaptığı incelemeler neticesinde, bu hesaplardan paylaşılan içeriklerin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu oluşturduğu değerlendirildi ve şahıs hakkında derhal soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri şüphelinin adres tespit çalışmalarını tamamladı. Yürütülen araştırmalar sonucunda Fatma Soydaş'ın şu anda İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Savcılık, yasal sürecin hızla işletilebilmesi amacıyla şüphelinin gözaltına alınması için İstanbul'daki emniyet birimlerine gerekli talimatı verdi.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Adli makamlar, şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalarla eş zamanlı olarak dijital alanda da tedbir uyguladı. Suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin yayıldığı platformlara müdahale edildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, 21 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/8361 D.İş sayılı kararıyla, söz konusu paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine hükmetti.

Başsavcılık açıklamasının sonunda, şüpheliye yönelik adli işlemlerin ve soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.