Fatma Soydaş'tan "yapay zeka" savunması! "Ben değilim" dedi, savcılık görüntüleri ortaya koydu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, "ffatmaass_" kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlattı. TCK’nin 226/2. maddesinde düzenlenen "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlamasıyla ifadesi alınan şüpheli, Instagram ve TikTok hesaplarından müstehcen paylaşım yapmadığını ileri sürdü. Görüntülerin "sila_vjp" rumuzlu bir kullanıcı tarafından yapay zekâ yöntemiyle oluşturulup farklı videolara yerleştirildiğini iddia eden Soydaş, bu içeriklerle ilgili daha önce avukatları aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunduğunu ifade etti.

Başsavcılığın tutuklamaya sevk yazısında ise delillerin Soydaş'ın ifadeleriyle uyuşmadığı vurgulandı. Savcılık, dosyada sadece fotoğrafların yer almadığını; tarafların buluşmalarına dair somut video içeriklerinin de sosyal medyada dolaşıma girdiği bilgisini kayda geçirdi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Soydaş, hakkındaki iddiaları reddederken paylaşılan bir fotoğraftaki anatomik bozukluğa dikkat çekti. Kendisine ait olduğu öne sürülen görsellerin montaj olduğunu belirten şüpheli, durumu şu sözlerle savundu:"Benim üzerimden yapılan yapay zekâ fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zekâ ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır."

DİNİ DEĞERLER VE 'KÖPÜKLÜ İÇECEK' TARTIŞMASI

Soruşturma dosyasında dinî sembollerin kullanım şekli de yer aldı. Savcılık, şüphelinin kamuoyunda İslami yaşam tarzını benimsediği yönünde bir algı oluşturduğunu ancak buna karşılık cinsel çağrışımlı videolar yayımlayarak dinî sembolleri toplum hassasiyetlerine aykırı biçimde kullandığını belirtti. Ayrıca alkollü içki ve cinsel çağrışımlı içeriklerin bir arada kullanıldığı iddiası dosyaya taşındı.

İddialara karşı çıkan Soydaş, inancına ve yaşam tarzına vurgu yaptı. Görüntülerde elinde bulunan içeceğin bira olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını, fotoğrafın yalnızca köpük yüzünden alkollü içki gibi algılandığını savundu. Şüpheli, söz konusu paylaşımın inancına ve görüşlerine uygun olmadığını fark ettiği an yayından kaldırdığını belirterek "Ben zaten kendim kapalı bir insanım. Herhangi bir şekilde dinî değerleri aşağılamam söz konusu değildir" dedi.

ÜCRETLİ ABONELİK SİSTEMİNDEN KAZANÇ İDDİASI

Soruşturma evrakında, şüphelinin sosyal medyadaki bazı içerikleri aylık abonelik sistemiyle sunduğu bilgisine de yer verildi. Savcılık değerlendirmesinde, Soydaş'ın özel abonelerine vücudunu sergilediği içerikler sunarak bu sistem üzerinden maddi kazanç elde etmeyi amaçladığı tespiti yapıldı.

Ücretli platformlarda da suç teşkil edecek herhangi bir müstehcen paylaşımı bulunmadığını öne süren şüpheli, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Abonelik esası ile kullanmış olduğum Instagram hesabımı kontrol edebilirsiniz." sözleriyle hesaplarının incelenmesini talep etti.

Soruşturma sürecinde Fatma Soydaş hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gözaltı talimatı yazıldı. Şüphelinin avukatları aracılığıyla Ankara Adliyesi’ne ulaştığı, ancak sonrasında kaçtığı tespiti sevk yazısında belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından hakkında yakalama emri çıkarılan Soydaş, karar üzerine gözaltına alındı. Savcılık, bu durumu somut bir kaçma şüphesi olarak değerlendirerek şüpheliyi kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti.

Hakkındaki tutuklama talebini nöbetçi sulh ceza hâkimliği karara bağlayacak olan Soydaş, yakalanma şekline ve evindeki aramalara tepki gösterdi. Elektronik cihazlarına el konulduğunu belirten şüpheli, gece yarısı gerçekleştirilen işleme yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ben FETÖ’cü müyüm, terörist miyim? Hiçbir suçum olmadığı hâlde evimden gece yarısı alındım."