Fay etüt sonuçları açıklandı: Tedbirli bölgelerde yapılaşma başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın fay etüt raporlarının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Deprem riski taşımayan bölgelerde gerekli tedbirler alınarak yapılaşma izni verilebileceğini belirtti.

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Fay etüt sonuçları açıklandı: Tedbirli bölgelerde yapılaşma başlıyor!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın fay etüt raporlarının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Deprem riski taşımayan bölgelerde gerekli tedbirler alınarak yapılaşma izni verilebileceğini belirtti.

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bölgede yerleşime uygunluk durumlarını net olarak belirledik. Bazı fay zonlarının deprem üretme potansiyeli olmadığını tespit ettik. Bu nedenle bu alanlarda 'fay sakınım zonu' oluşturulmasına gerek yok. Bu bölgeleri 'uygun olmayan alan' yerine 'önlemli alan' olarak yeniden sınıflandırdık. Bu alanlarda belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecek."

Ayrıca Bakan Kurum, elde edilen Mikrobölgeleme Etüt Raporu çerçevesinde belediyelerin imar planlarını revize etmesi gerektiğini vurguladı. "Belediyelerimiz bu raporlara göre imar planı düzenlemeleri yapacak ve bu doğrultuda yapılaşma izni verilecektir" dedi.

Kurum, Kahramanmaraş'ta yürütülen inşa faaliyetleri hakkında da bilgi vererek, bugüne kadar 20 bin 764 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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