Fay hattı haritası güncellendi! Evinizin altı kırılma noktasında olabilir! İşte deprem riski en yüksek bölgeler…

FAY HATTI BULUNMAYAN ŞEHİRLER

Deprem açısından görece daha güvenli olan ve doğrudan fay hattı üzerinde bulunmayan iller şunlardır:

- Ankara

- Antalya

- Sinop

- Zonguldak

Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmasa da, deprem riski tamamen sıfır değildir. Yakın bölgelerdeki sismik hareketler, dolaylı olarak bu illerde de hissedilebilir.