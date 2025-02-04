Fay hattı haritası güncellendi! Evinizin altı kırılma noktasında olabilir! İşte deprem riski en yüksek bölgeler…
Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler, Türkiye’nin diri fay hatlarını yeniden gündeme getirdi. AFAD ve MTA’nın yayımladığı güncel harita, 45 il ve 110 ilçenin fay hatları üzerinde bulunduğunu gösteriyor. Peki, hangi bölgeler deprem riski taşıyor? İşte detaylar...
Son günlerde özellikle Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik, vatandaşların evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak etmesine neden oldu. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan güncellenmiş fay hattı haritası, Türkiye’deki deprem risklerini gözler önüne serdi.
DİRİ FAY NEDİR?
Diri fay ya da aktif fay, tarihsel dönemde deprem üretmiş ve gelecekte de üretebilecek faylara verilen isimdir.
TÜRKİYE'DE KAÇ FAY HATTI BULUNUYOR?
Güncellenen haritaya göre Türkiye genelinde 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.
Uzmanlara göre bu faylar, 5.5 ve üzeri büyüklükte yıkıcı depremler üretebilir.
DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE HANGİ ŞEHİRLER YER ALIYOR?
AFAD ve MTA’nın yayımladığı haritaya göre, Türkiye’de doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şunlardır:
- Aksaray
- Aydın
- Balıkesir
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Bingöl
- Denizli
- Eskişehir
- Erzincan
- Erzurum
- Hakkari
- Hatay
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Manisa
- Muğla
- Kocaeli
- Konya
- Osmaniye
- Sakarya
- Tokat
Bunun yanı sıra 110 ilçe de diri fay hattı üzerinde bulunuyor.
EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Ekonomim'in haberine göre, evinizin bulunduğu bölgeden fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için AFAD ve MTA’nın sunduğu çeşitli online sistemler kullanılabilir.
- AFAD Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması: Türkiye genelinde deprem riski taşıyan bölgeleri detaylı olarak gösteriyor.
- MTA Diri Fay Haritası: Fay hatlarının konumlarını inceleyerek yaşadığınız bölgenin risk durumunu öğrenebilirsiniz.
- E-Devlet "Deprem Riski Sorgulama" Hizmeti: AFAD tarafından sunulan bu hizmetle, oturduğunuz bölgenin deprem tehlikesini görebilirsiniz.
- Belediyelerden Zemin Etüt Raporları: Özellikle yeni yapılaşma alanlarında belediyeler tarafından yapılan zemin etüt raporlarını inceleyerek bölgenizin güvenli olup olmadığını anlayabilirsiniz.
FAY HATTI BULUNMAYAN ŞEHİRLER
Deprem açısından görece daha güvenli olan ve doğrudan fay hattı üzerinde bulunmayan iller şunlardır:
- Ankara
- Antalya
- Sinop
- Zonguldak
Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmasa da, deprem riski tamamen sıfır değildir. Yakın bölgelerdeki sismik hareketler, dolaylı olarak bu illerde de hissedilebilir.
OTURDUĞUNUZ BÖLGE DEPREME DAYANIKLI MI?
Deprem riski sadece fay hatlarıyla sınırlı değil. Zemin yapısı ve bina dayanıklılığı da büyük önem taşıyor. Peki, yaşadığınız binanın depreme karşı güvenli olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz?
- Belediyeler tarafından yapılan zemin etüt raporlarını inceleyin.
- AFAD’ın "Deprem Riski Sorgulama" hizmetini kullanarak oturduğunuz bölgenin risk seviyesini öğrenin.
- Uzman inşaat mühendisleri ve jeologlardan destek alarak binanızın dayanıklılığını kontrol ettirin.
DEPREME KARŞI NASIL HAZIRLIKLI OLABİLİRSİNİZ?
Deprem, Türkiye’de her an yaşanabilecek bir gerçek. Ancak alınacak önlemlerle can ve mal kaybı en aza indirilebilir. İşte uzmanların önerdiği tedbirler:
- Deprem çantası hazırlayın. İçinde su, konserve gıda, el feneri, yedek pil, ilk yardım seti ve önemli belgeler bulundurun.
- Bina dayanıklılığını kontrol ettirin. Özellikle eski yapılar için güçlendirme çalışmaları yaptırmak hayati önem taşıyor.
Acil durum planı yapın. Aile bireyleriyle acil durumda nerede buluşacağınızı ve nasıl iletişim kuracağınızı önceden belirleyin.
- Resmi kurumların uyarılarını takip edin. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kuruluşlardan gelen duyuruları dikkate alın.
Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığı unutulmamalı ve deprem gerçeğine karşı her zaman hazırlıklı olunmalıdır.
Unutmayın, önlem almak hayat kurtarır!