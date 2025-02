Fay hattı haritası güncellendi! Evinizin altı kırılma noktasında olabilir! İşte deprem riski en yüksek bölgeler…

DEPREME KARŞI NASIL HAZIRLIKLI OLABİLİRSİNİZ?

Deprem, Türkiye’de her an yaşanabilecek bir gerçek. Ancak alınacak önlemlerle can ve mal kaybı en aza indirilebilir. İşte uzmanların önerdiği tedbirler:

- Deprem çantası hazırlayın. İçinde su, konserve gıda, el feneri, yedek pil, ilk yardım seti ve önemli belgeler bulundurun.

- Bina dayanıklılığını kontrol ettirin. Özellikle eski yapılar için güçlendirme çalışmaları yaptırmak hayati önem taşıyor.