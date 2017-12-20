ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın, Karlov suikastının tetikçisi Mert Altıntaş’ın silinen e-maillerine karşılık dosyadaki tüm verileri istediği ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılık, talebi reddetti. Adalet Bakanlığı ve emniyet üzerinden de aynı talep gelince savcı ilgili tüm birimlere ‘gizlilik’ talimatı gönderdi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında FETÖ izinin çıkmasının ardından, cinayetin yıldönümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ üyesi polis Mert Altıntaş’ın ‘gmail’ hesabında silinen yazışmalar için Google’a yaptığı başvuru sonuçsuz kalırken, FBI’ın soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilginç bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Adliye kaynaklarından alınan bilgiye göre FBI, Karlov suikastı dosyasına karşılık Altıntaş’ın mailindeki bilgileri vermeyi teklif etti. Tetikçinin FETÖ’deki abisinin de ByLock kullandığı belirlendi.



Tetikçi Altıntaş’ın gmail hesabındaki yazışmaların suikasttan 2.5 saat sonra IP numarası sanal ortamda oluşturulan bilgisayar tarafından silindiği tespit edilmişti. Savcılık, ABD merkezli Google’dan silinen e-mailler için yardım istedi. Ancak şirket mesajların geri döndürülemez şekilde silindiğini bildirdi. Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre; bunun üzerine FBI’dan yardım istendi. Savcılık yetkilileri FBI’ın Türkiye’deki temsilcisinden hem silinen yazışmaların geri getirilmesi hem de Altıntaş’ın sosyal medya hesaplarının geriye dönük incelenmesini talep etti. Talebe olumlu yaklaşan FBI yetkilileri ‘gmail’ hesabının şifresi için mahkemeden karar alacaklarını belirtti.



Adliye kaynakları, Altıntaş’ın ‘gmail’ hesabında silinen yazışmalar için savcılığın başlattığı sürecin FBI’dan gelen yeni bir taleple tıkandığını belirtti. Buna göre, FBI yetkilileri soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgili ‘gmail’ hesabına Mart ayında tedbir koydurduklarını belirterek “e-mail yazışmaları karşılığında dosyadaki tüm dijital kayıtları verin” teklifinde bulundu. Savcılık tarafından ‘garip’ olarak nitelendirilen talep geri çevrildi. Ancak dosya pazarlığı reddedilen FBI’ın Adalet Bakanlığı ve Emniyet üzerinden verilere ulaşma ısrarı sürünce savcılık ek önlem aldı. Emniyet ve adliyedeki ilgili tüm birimlere, dosyadaki gizlilik kararı hatırlatılarak hiçbir bilgi veya kaydın resmi kimliği olsa dahi üçüncü taraflarla paylaşılmaması yönünde talimat verildi.



SUİKAST ABİSİNDE BYLOCK ÇIKTI



Soruşturmada suikastın FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyan yeni deliller de elde edildi. 2 yılda tetikçinin örgüt bağlantılarıyla ilgili yeni kanıtlar dosyaya girerken, sosyal medya hesaplarından FETÖ’cü paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan Karlov’un vurulduğu serginin organizatörü Timur Özkan geçtiğimiz günlerde ikinci kez gözaltına alınarak tutuklandı. 14 Aralık’ta ise FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen eski polis Ramazan Yücel soruşturma kapsamında tutuklandı. Tetikçinin örgüt içindeki vekil abisi olduğu belirlenen Yücel’in ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Yücel’in telefon kayıtlarında örgütün gizli haberleşme programını kullandığı tespit edildi. Örgüt içinde Altıntaş ve Yücel’in bağlı olduğu ‘zümre başkanı’nın da tespit edildiği, adı açıklanmayan şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’den tutuklandığı ve BayLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş’ın da aralarında bulunduğu 2’si polis 4 kişinin tutuklu olduğu soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiği, FETÖ bağlantısının yüzde yüze yakın ortaya konduğu belirtiliyor.



RUS HEYET ANKARA’DA



Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma için gelen Rus heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde temaslarda bulundu. Rus heyette savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı ve adli tıp yetkilileri yer aldı. Heyet, Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulundu. Rus heyet, dün de Ankara Adliyesini ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmeler yapmıştı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık’ta Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş ise polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.



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