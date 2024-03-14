Feci kaza! İki polis memuru şehit oldu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’taki kazada polis memuru İlker Duran’ın da şehit olduğunu açıkladı.

Şırnak’ta trafik kazasında bir polis memuru şehit olurken, iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran’ın da şehit olduğunu açıkladı.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.

OLAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu uyruklu K.D idaresindeki karavan ile çarpıştı.

Kazada, İlker Duran, Oğulcan Kayhan ve Fırat Der yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen Polis Memuru İlker Duran ve Fırat Der şehit oldu...