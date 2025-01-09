Feci kaza! Otomobilin motoru koptu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı’nda gerçekleşen kazada, büyük bir şans eseri ölen olmadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kaza! Otomobilin motoru koptu
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Olay, G.K. yönetimindeki 35 YAR 46 plakalı otomobilin refüje çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle araç devrilirken, sürücü ve araçtaki M.S, U.A.G. ve M.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri geldi.

Kaza sonrası otomobilin motor kısmının yerinden koparak yola düştüğü belirtildi.

Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumu iyi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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