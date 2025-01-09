Feci kaza! Otomobilin motoru koptu

Olay, G.K. yönetimindeki 35 YAR 46 plakalı otomobilin refüje çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle araç devrilirken, sürücü ve araçtaki M.S, U.A.G. ve M.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri geldi.

Kaza sonrası otomobilin motor kısmının yerinden koparak yola düştüğü belirtildi.

Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumu iyi.