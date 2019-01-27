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Feci kazada kurtarılan Türk denizciler, Türkiye'ye gönderildi

Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemiden kurtarılan denizciler Türkiye'ye gönderildi. Açıklamayı Kerç Vali Yardımcısı Melgaziyev yaptı.

Feci kazada kurtarılan Türk denizciler, Türkiye'ye gönderildi

Kerç Boğaz'ındaki feci kazada kurtarılan Türk denizciler, Türkiye'ye gönderildi.

Tanzanya bayraklı iki gemi Kerç Boğazı'nda alev almış, kazada çok sayıda denizci hayatını kaybetmişti.

Gemide toplam 16 Türk mürettebat bulunuyordu. 8'i kurtarıldı, 4'ü ise yangın faciasında hayatını kaybetti.

Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Novorossiysk Konsolosluğu yetkilileri vatandaşlarının Türkiye’ye gönderilmesi için gerekli evrakı hazırladı. Denizciler ülkelerine gönderildiler" dedi.

Yangında hayatını kaybeden denizcilerin cenazelerinin ise pazartesi günü gönderilmesi bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kerç boğazı
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