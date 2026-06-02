Feci patlama! Doğalgaz yüklü TIR havaya uçtu

Aksaray, Gülağaç ilçesinin doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan doğalgaz tüpü yüklü bir TIR, seyir halindeyken bir anda alev topuna döndü.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Feci patlama! Doğalgaz yüklü TIR havaya uçtu
Yayınlanma:

Aksaray'da doğalgaz tüpleri yüklü TIR'ın dorsesinde gaz kaçağı nedeniyle önce patlama oldu ardından yangın çıktı. Kara yolu trafiğe kapatılırken, patlamaların yaşandığı korku dolu anlar dronla görüntülendi.

GAZ KAÇAĞI VE SÜRTÜNME ALEVLERİ TETİKLEDİ

Yangın, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 2. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan S.O. (22) idaresindeki doğalgaz tüpleriyle yüklü 68 AEU 037 plakalı TIR, iddiaya göre gaz kaçağı ve sonrasında yaşanan sürtünme nedeniyle kıvılcımlarla alev alarak patladı. Önce büyük bir patlamanın yaşandığı TIR'ın dorsesi daha sonra adeta alev topuna döndü.

SÜRÜCÜ KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI

Patlama ile birlikte sürücü son anda kendini kabinden atarak yara bile almadan kurtulurken durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Orman yangın ekibi sevk edildi. Yangında yolun kenarında bulunan bazı ağaçlar da yanarak kül oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere güçlükle uzaktan müdahale ettiği görüldü.

YOL İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yol iki yönlü trafiğe kapatılarak bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışma sonucu köpük ve su sıkılarak söndürülebilirken, tırdan geriye adeta demir yığını kaldı. Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Zonguldak maden göçüğü davasında 'gerçek patron' itirafı: ''Maaşlı çalışanım'' dedi, serbest kaldıZonguldak maden göçüğü davasında 'gerçek patron' itirafı: ''Maaşlı çalışanım'' dedi, serbest kaldıYurt
Gözaltına alınmıştı... Milyonların izlediği o isim tutuklandı! Selçuksports yöneticisi için flaş gelişmeGözaltına alınmıştı... Milyonların izlediği o isim tutuklandı! Selçuksports yöneticisi için flaş gelişmeGündem
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: 300 liralık yola 7 bin 300 TL aldı! O taksici hakkında kararSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: 300 liralık yola 7 bin 300 TL aldı! O taksici hakkında kararGündem
patlama Tır doğal gaz
Günün Manşetleri
Kılıçdaroğlu, ABD'nin yağmacılığına karşı Avrupa'yı uyardı
Hollandalı uyuşturucu baronu ülkesine iade edildi
Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kaçak ilaç ve serum operasyonu
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile telefonda görüştü
Jandarma 21 ilde düğmeye bastı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
BM Ve WMO resmen ilan etti
Ticaret Bakanlığı acil koduyla duyurdu!
CHP Kurultay soruşturmasında deprem!
Çok Okunanlar
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek! İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek!
MGM yarın için tam 46 ili uyardı! MGM yarın için tam 46 ili uyardı!
Altın fiyatlarında şok rekor! Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatlarında şok rekor! Altın fiyatları uçuşa geçti
Meteoroloji'den 2 Haziran Salı için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 2 Haziran Salı için sağanak uyarısı!