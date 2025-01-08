Feci yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı müstakil bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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İzmir'in Kiraz ilçesinde İstiklal Mahallesi Hancıoğlu Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesiyle birlikte, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Ancak, yangının evde oluşturduğu hasar nedeniyle müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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