Fedakar Öğretmenler Yeni Kardelenler





En ücra köşelerde canla başla görevlerini yürütüyorlar. Bugünün doktoru, hakimi, askeri onların elinden geçerek bugünlere geldi.



Bursa'da yaşayan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Gülşah Gür, geçen yıl Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Bakırcılar köyüne atandı.



Öğrencilerin sınıfta üşümemesi için soba yakmayı öğrenen, düzenlediği etkinliklerle dersleri eğlenceli hale getiren Gür, sınıfın bir bölümünü de yer minderleriyle kitap okuma alanına dönüştürdü.



Batman'da PKK'nın katlettiği Şenay Aybüke Yalçın unutulmadı. Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.



Iğdır'ın Taşlıca köyünde görevli kadın öğretmenlerin içini ve dışını güzelleştirdikleri eğitim yuvası yeni kardelenler yetiştiriyor.



Soğuk havaların etkili olduğu bugünlerde sobalı sıcak dersliklerde öğrencilerini karşılayan öğretmenler, çocukların ayrılmak istemediği bir ortam oluşturdu.



Edirne'de yaşayan Elif Ağaç, temizlik personeliydi. Hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine kavuştu.



Onun azmi herkese örnek oldu.



Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Ahmet Baldık, okul hayatını 22 yıldır matematik öğretmeni olarak devam ettiriyor.



Bir müfettişin yönlendirmesiyle Ankara'da ortopedik engellilere eğitim verilen okulda eğitim hayatını sürdürdü. Şimdi yetiştirdiği öğrencilere çok çalışmayı ve yılmamayı öğretiyor.



Bu görüntüler de depremin vurduğu Hatay'dan. Öğretmenler, yaşadıkları acıya rağmen enkaza dönen şehri terk etmeyerek öğrencilerine eğitim veriyor.

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Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde görev yapan öğretmenler de şehit olan meslektaşları için yürüyüş yaptı.



