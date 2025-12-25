Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Fenerbahçe camiasını sarsan soruşturmada süreç hızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen ek deliller doğrultusunda dün akşam saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Başkan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.