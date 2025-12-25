Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

'Uyuşturucu' başlığı altında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkındaki emniyet süreci tamamlandı.

Saran, soruşturma savcısına ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, süreci yerinde takip etmek ve Başkan Saran'a destek vermek amacıyla adliyeye geldi. Torunoğulları'nın yanı sıra bazı sarı-lacivertli taraftarlar da İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak bekleyişe geçti.