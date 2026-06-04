Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kardeşine 2 yıl 6 ay hapis! Karar çıktı

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, sahibi oldukları dijital medya yayın platformu aracılığıyla gerçekleştirilen canlı maç yayınlarında sanal reklam teknikleriyle "yasadışı bahse teşvik etmek" suçundan yargılandığı dev dava resmen karara bağlandı. Mahkeme heyeti, iki isim hakkında da hapis ve yüz binlerce liralık ağır adli para cezası hükmünü açıkladı.

İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE KARAR DURUŞMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından, kamuoyunda uzun süredir merakla takip edilen davanın son celsesi İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık sıfatıyla yargılanan iş insanı Sadettin Saran katılmazken, kendisini ve diğer sanıkları temsil eden müdafi avukatları ile şikayetçi konumundaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vekili hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan TFF vekili, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken; savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin hiçbir suç kastının olmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

SARAN VE KARDEŞİNE 2'ŞER YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Dosyadaki tüm delilleri, siber suç raporlarını ve savunmaları değerlendiren mahkeme heyeti tarihi hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklar Steven Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçunu işlediklerinin sabit olduğuna hükmetti. Ceza kanunundaki ilgili maddeler uyarınca her iki sanık da ayrı ayrı 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının yanı sıra mahkeme, iki kardeşe 562 bin 500'er lira adli para cezası verdi. Aynı davada yargılanan şirket profesyonelleri Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal hakkında ise suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verildi.

S SPORT+ YAYINLARINDAKİ SANAL REKLAMLAR DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı siber ve mali suç uzmanlarınca hazırlanan davanın iddianamesinde, suçun işleniş şekline dair çok çarpıcı teknik detaylar yer alıyordu. İddianameye göre; Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesinde lisanslı hizmet veren "S Sport +" logolu internet yayın platformunda, özellikle Avrupa liglerine ait canlı futbol müsabakalarında dijital sanal reklam teknikleri (LED panoların üzerine bilgisayar ortamında yerleştirilen reklamlar) kullanılarak ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının Türk izleyicilere doğrudan yansıtıldığı saptandı.

LA LIGA İLE YAZIŞTIK AMA SANSÜRLEMEK TEKNİK OLARAK İMKANSIZDI

Yargılama sürecinde savunma yapan Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alan Kenan Saran, suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Şirket yöneticileri ve avukatları; canlı maç yayınlarının uluslararası sözleşmeler yapılan küresel kuruluşlardan ya da doğrudan ev sahibi spor kulüplerinden ham (feed) olarak temin edildiğini, yapılan yayın hakları anlaşmaları kapsamında sinyali doğrudan ve hiçbir müdahalede bulunmadan canlı yayınlamakla mükellef olduklarını belirttiler.

Savunmada ayrıca, İspanya en üst düzey futbol ligi Primera Division (La Liga) yönetimiyle yasa dışı bahis logolarının kaldırılması için bizzat resmi yazışmalar yapıldığı ancak küresel reklam anlaşmaları nedeniyle olumlu bir sonuç alınamadığı, bu durumun Türk kamuoyuna da şeffafça duyurulduğu aktarıldı. Canlı yayın akışı esnasında bu yasa dışı bahis reklamlarının anlık olarak sansürlenmesinin teknik olarak dünyada hiçbir yayıncı için mümkün olmadığı, bu sebeple dünyadaki birçok büyük yayıncının da benzer maçları bu şekilde yayınlamak zorunda kaldığı beyan edilse de mahkeme mahkumiyet hükmünün kurulmasına karar verdi. Kararın istinaf mahkemesine taşınacağı öğrenildi.