Fenerbahçe başkanı Saran ifadeden sonra Adli Tıp’a sevk edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında evi aranan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışından döner dönmez adliyenin yolunu tuttu. Savcılıktaki üç saatlik ifadenin ardından Adli Tıp’a sevk edildi

Soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında, "Uyuşturucu madde temin etmek" ve "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamaları yöneltildi. Süreç dahilinde emniyet güçleri tarafından Saran'ın ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılık makamına ifade vermek üzere özel uçağıyla gece saatlerinde İstanbul'a dönüş yaptı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Fenerbahçe Başkanı, burada kendisini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı. Geceyi İstanbul'da geçiren Saran, sabah saatlerinde ifade işlemleri için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

YÖNETİM KURULU ADLİYE KORİDORLARINDA YALNIZ BIRAKMADI

Adliyeye girişi sırasında Sadettin Saran'a, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri de eşlik ederek destek verdi. Savcılık katında yaklaşık 3 saat süren işlemlerin ardından Saran'ın ifadesi tamamlandı.

İfade işleminin bitmesiyle birlikte Sadettin Saran, biyolojik analizlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başkan Saran'ın burada saç ve kan örneği vereceği bildirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki prosedürlerin tamamlanmasının ardından Saran'ın yeniden adliyeye getirileceği öğrenildi.

