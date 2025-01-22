Fenerbahçe bu ayrılığı resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021 yılında Gençlerbirliği U19 Takımı'nda kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, genç stoperi sırasıyla Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralamıştı.

Sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak transfer olan 20 yaşındaki futbolcu 5 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı.