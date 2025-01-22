Fenerbahçe bu ayrılığı resmen açıkladı!
Fenerbahçe, 20 yaşındaki stoper Emir Ortakaya ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021 yılında Gençlerbirliği U19 Takımı'nda kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertliler, genç stoperi sırasıyla Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralamıştı.
Sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak transfer olan 20 yaşındaki futbolcu 5 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı.