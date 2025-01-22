Fenerbahçe bu ayrılığı resmen açıkladı!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki stoper Emir Ortakaya ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.

Sude İnak Sude İnak
Fenerbahçe bu ayrılığı resmen açıkladı!
Yayınlanma:

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021 yılında Gençlerbirliği U19 Takımı'nda kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, genç stoperi sırasıyla Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralamıştı.

Sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak transfer olan 20 yaşındaki futbolcu 5 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı.

Mardin'de dehşet! İntiharını engellemeye çalışan annesini kazara vurdu!Mardin'de dehşet! İntiharını engellemeye çalışan annesini kazara vurdu!Gündem
fenerbahçe
Günün Manşetleri
İşte açıklanan bildiri
Gözaltına alındılar...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
4 PKK’lı etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya gidiyor
Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu
Bolu’daki yangın için destek mesajları
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Çok Okunanlar
23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! 23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor!
Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!
İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi! Elektrikler günlerce gelmeyecek mi? İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi! Elektrikler günlerce gelmeyecek mi?
İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın uyarısı: "Gaza basılacak" İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın uyarısı: "Gaza basılacak"
AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama