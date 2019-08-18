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Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı nedeniyle trafiğe kapalı yollar

İstanbul'da Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı nedeniyle trafiğe kapalı yollar

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #Gazişehir Gaziantep
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