FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan, biri tutuklu 40 askerin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, rütbeli 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan, biri tutuklu 40 askerin yargılandığı davanın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına, tutuklu sanık Kayhan Sönmez ile 4 tutuksuz sanık katıldı.



Müdahil kurumlar TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı adına da birer avukatın hazır bulunduğu duruşmada sanık ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Onur Ekinci esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, üsteğmen Kayhan Korkmaz ile uzman çavuşlar Fahri Sivri, Recai Yeğen ve Faruk Yüksel'in "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mütalaada er olan diğer 36 sanığın ise beraatleri talep edildi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Kayhan Sönmez’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, rütbeli askerler Kayhan Korkmaz, Fahri Sivri ve Recai Yeğen, Faruk Yüksel ile 36 asker "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Tüm sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Üsteğmen Kayhan Korkmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", diğer 39 sanık hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Darbe girişimi öncesi İstanbul'daki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbeciler tarafından yapılan toplantılarda, darbe kalkışması kapsamında hangi kurum ve kuruluşlara ait binalarla hangi köprü ve karayolu geçiş noktalarının kontrol altına alınacağı hususunun kararlaştırıldığı aktarılan iddianamede, toplantılarda köprülerin, önemli karayolu geçiş noktalarının, havalimanlarının, AKOM, Valilik, Telekom, belediye, televizyon kanalları, Emniyet Müdürlüğü ve benzeri bir kısım kurum ve kuruluşların yanı sıra, Fenerbahçe Orduevi'nin de kontrol altında tutulmasına karar verildiği hatırlatılıyor.

İddianamede, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına alma görevinin sanık Üsteğmen Kayhan Korkmaz'a verildiği belirtilerek, orduevinin neden hedef seçildiği şöyle anlatılıyor:

''Çeşitli nedenlerle başka illerden İstanbul iline gelen rütbeli askeri personellerin genellikle burada konakladıkları, olay gecesi darbe karşıtı tavır ve davranış göstermeleri muhtemel bir kısım askeri personelin orduevinde bulunabileceklerinin öngörüldüğü, Fenerbahçe Orduevi'nin kontrol altına alınarak, geçici olarak burada kalan rütbeli askeri personellerin, başka rütbeli asker kişilerle irtibatlarının kesilmesinin ve hareket kabiliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı tespit edilmiştir.''