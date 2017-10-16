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Fenerbahçe Orduevi'nin kontrolüne ilişkin davada tahliye yok

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışmasına ilişkin davada, tutuklu sanık eski üsteğmen Kayhan Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fenerbahçe Orduevi'nin kontrolüne ilişkin davada tahliye yok

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan biri tutuklu 40 askerin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski üsteğmen Kayhan Korkmaz, tutuksuz sanıklar Soner Solmaz, Fahri Sivri, Faruk Yüksel, Ferhat Kaya, Halit Ovalı, Kadir Başıbüyük, TBMM adına Av. Zeynep Tuna, Başbakanlık adına Kübra Ganbari, Milli Savunma Bakanlığı adına Av. Cavit Tatlı ile sanık avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Darga ve Mert Tıkıs ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.
Darga ve Tıkıs'ın savunmasının ardından tanıkların dinledildiği duruşmada, savcı Onur Ekinci mütaalasını açıklayarak, Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Avukatların taleplerinin alındığı duruşmada, Kayhan Korkmaz'ın avukatı İsmail Yıldız, müvekkilinin tahliyesini talep etti.
TBMM adına Av. Zeynep Tuna, Başbakanlık adına Kübra Ganbari, Milli Savunma Bakanlığı adına Av. Cavit Tatlı ise savcının mütaalasına katıldıklarını, tutuklu sanık Kayhan Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanıklar hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.
Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Kayhan Korkmaz hakkında adli kontrol kararının yetersiz kalacağından dolayı tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe orduevi
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