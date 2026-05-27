Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor: Kulüpten açıklama geldi

Fenerbahçe, takım otobüsüne 4 Nisan 2015’te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, sürecin adaletin tam anlamıyla sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımı’nı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin süreç hakkında açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2015 yılında Rizespor maçı dönüşü Trabzon’da Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca Kulübümüze değil; Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazınmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin ilk günden itibaren takipçisi olduk, aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentimizi her platformda kararlılıkla dile getirmeyi sürdürdük.

BAKAN GÜRLEK’E TEŞEKKÜR

Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz. Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz.”

