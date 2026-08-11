Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında 11 yıl sonra dev operasyon! 5 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’un Sürmene ilçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırı soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 5 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında 11 yıl sonra dev operasyon! 5 şüpheli yakalandı
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Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından dosyanın yeniden ele alındığını belirten Gürlek, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Gelişmiş HTS ve baz istasyonu analizleri belirleyici oldu

Soruşturmanın seyrini değiştiren teknik detaylara değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Amacımız 11 yıl önceki bu menfur saldırının faillerini somut delillerle ortaya çıkarmaktır."

Bakan Gürlek, spor alanındaki şiddete karşı tavırlarının net olduğunu vurgulayarak Türk futbol camiasının ve kamuoyunun yıllardır yanıtını beklediği sorular aydınlatılana kadar sürecin kararlılıkla takip edileceğini ifade etti.

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