Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa operasyonu! 4 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, karaborsa bilet satışı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bilet transferlerinde kullanılan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

SOSYAL MEDYADAKİ İLANLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Dev maç öncesi taraftarların mağdur edilmesini önlemek amacıyla başlatılan teknik takip süreci şöyle şekillendi:

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve siber devriye ekipleri, sosyal medya mecralarında ve çeşitli ilan sitelerinde fahiş fiyatlarla bilet transferi vaadinde bulunan hesapları tek tek deşifre etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikatta, organize şekilde karaborsa bilet ticareti yapmaya hazırlanan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Ekipler, taraftarları dolandırmaya veya kayıt dışı bilet aktarımı yapmaya çalışan şebeke üyelerinin finansal ve dijital izlerini sürdü.

4 İLDE ŞAFAK BASKINI: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Delillerin toplanmasının ardından operasyon için eş zamanlı düğmeye basıldı:

İstanbul merkezli olarak belirlenen 4 ayrı şehirdeki şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli şahıs yakalanarak emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda bilet transferi, sahte dekont oluşturma ve müşteri temininde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital depolama aygıtına el konuldu.

EMNİYETTEN KARARLILIK MESAJI VE TAHKİKAT SÜRÜYOR

Spor müsabakalarında karaborsa ve sahte bilet ticaretine karşı mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı:

Yakalanan şüphelilerin Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu ve ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, taraftarların mağduriyet yaşamamaları adına kulübün resmi bilet satış kanalları ve Passolig haricinde sosyal medya üzerinden yapılan bilet devir ilanlarına itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.