Fenerbahçe'den büyük adım: Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sude İnak Sude İnak
Fenerbahçe'den büyük adım: Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı!
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Fenerbahçe Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni evine hoş geldin Talisca Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."

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