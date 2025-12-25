Fenerbahçe’den olağanüstü toplantı sonrası açıklama: Çağlayan’da olacağız

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Başkan Sadettin Saran’ın gözaltı işlemi sonrası olağanüstü toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Saran’ın “uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma”suçlamaları nedeniyle işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Saran’ın perşembe günü adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Gözaltı işleminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, kulüp binasında olağanüstü toplandı. Toplantının, yönetim yapısına ilişkin bir karar amacı taşımadığı; sürecin değerlendirilmesi ve gelişmelere göre izlenecek adımların belirlenmesi amacıyla yapıldığı aktarıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Toplantı sona erdikten sonra Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, gazetecilere konuştu. Torunoğulları, “Transfer çalışmalarımız devam edecek. Görevimizin başındayız. Yarın sabah 09.00’da Çağlayan’da olacağız.” dedi.

