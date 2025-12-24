Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Halk TV'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık Perşembe sabahı ünlü isimlerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen dört isim işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney de sağlık kontrolünden geçirildi. Güney ve Döngel, kan ve saç örneği verdikten sonra serbest kaldı. Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada şu ana kadar 11 kişi tutuklandı. "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamasıyla Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla Eser Küçükerol ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay ile Cihan Şensözlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Model ve fenomen Gizem Türedi adli kontrolle serbest bırakıldı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan işlem gören oyuncu Saadet Ezgi Eyüpoğlu ise saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından salıverildi.