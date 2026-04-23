Ferdi Atuner'in cenazesinde ortalık karıştı! Usta sanatçının damadı ve meslektaşı arasında gerginlik

Atuner için Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine, sanatçının damadı ile meslektaşı Şehnaz Dilan arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Ferdi Atuner'in cenazesinde ortalık karıştı! Usta sanatçının damadı ve meslektaşı arasında gerginlik
Sanat dünyasının önemli isimlerini buluşturan tören, sahnede veda konuşmalarının yapıldığı esnada beklenmedik bir tartışmaya sahne oldu. Genç oyuncu Asena Keskinci’nin sahnede rol arkadaşı Atuner’e dair anılarını paylaştığı sırada, salon içerisinde oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında bir sözlü münakaşa gerçekleşti. Kısa süreli aksamaya neden olan bu durum, törenin atmosferinde gerginliğe yol açtı. Yaşanan tartışma, töreni takip edenler arasında şaşkınlık yaratırken, merasimin akışı bir süre bu gerginliğin gölgesinde devam etti.

BİR DEVRİN SONU: FERDİ ATUNER’İN SANAT DÜNYASINA MİRASI

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden usta sanatçı, arkasında yarım asrı aşan bir kariyer bıraktı. Levent Kırca ile birlikte "Olacak O Kadar" skeçlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Atuner; "Çocuklar Duymasın", "En Son Babalar Duyar", "Reyting Hamdi" ve "Ayrılsak da Beraberiz" gibi Türk televizyonculuğunun köşe taşı yapımlarında önemli roller üstlenmişti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde icra ettiği sanatın yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da sektöre büyük katkılar sunan Atuner, 82 yıllık ömrüne çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filmi sığdırdı. Ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçının vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılanırken, AKM’deki tören sanatçının profesyonel kariyerine yakışır bir vakurla tamamlanmaya çalışıldı.

Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybettiUsta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybettiKültür Sanat
2026 ÖTV muafiyetli sıfır araç şartları ve güncel otomobil listesi belli oldu! İşte güncel liste2026 ÖTV muafiyetli sıfır araç şartları ve güncel otomobil listesi belli oldu! İşte güncel listeOtomobil
Ayrılığı hazmedemedi, kapısında bekledi! 4 yerinden bıçaklanan kadın yaşam mücadelesi veriyor!Ayrılığı hazmedemedi, kapısında bekledi! 4 yerinden bıçaklanan kadın yaşam mücadelesi veriyor!Yurt
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Gazete manşetleri 23 Nisan Perşembe Gazete manşetleri 23 Nisan Perşembe
2026 ÖTV muafiyetli sıfır araç şartları ve güncel otomobil listesi belli oldu 2026 ÖTV muafiyetli sıfır araç şartları ve güncel otomobil listesi belli oldu
Fabrizio Romano duyurdu: Arda Güler sezonu kapattı! Fabrizio Romano duyurdu: Arda Güler sezonu kapattı!
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!