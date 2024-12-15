Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber

Sabah saatlerinde Ankaralı Turgut'un vefat haberinin basına düşmesi sonrası bir acı haber de ünlü Arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur'dan geldi. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ferdi Tayfur sevenlerini üzdü.

Uğur Çam Uğur Çam
Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber
Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur'un hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Marmaris Adaköy'de yaşayan şarkıcı Ferdi Tayfur rahatsızlandı. Yakınlarının 112'yi araması sonrası Tayfur'un evine ambulans yönlendirildi. Ambulans ekipleri yoldayken Ferdi Tayfur'un fenalaştığı öğrenildi. İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur sedyeyle hastaneye taşınırken yakınları, tanınmaması için yüzünü kapattı.

FERDİ TAYFUR KIZI İLE YAŞADIĞI GERİLİMLE GÜNDEMDEYDİ

Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyordu. Ünlü sanatçı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak Ağustos ayında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ferdi Tayfur ayrıca, kızının şarkılarını okumasını da istemediğini ifade etmişti.

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