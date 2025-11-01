Ferdi Tayfur'un mirası yeğenlere mi kaldı? Kızı Tuğçe Tayfur'dan şok itiraf

“BABAMIN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİM”

Miras tartışmaları dışında, Tuğçe Tayfur’un bir diğer sitemi ise babasının hastalık sürecine dair oldu. O dönem hamile olduğunu belirten Tayfur, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Babamın hastaneye kaldırıldığını sonradan öğrendim. Kızıyım, ama kimse haber vermedi. Görüntülü bile konuşturmamışlar. Bir gün sonra ölüm haberini aldım, inanamadım.”