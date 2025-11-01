Ferdi Tayfur'un mirası yeğenlere mi kaldı? Kızı Tuğçe Tayfur'dan şok itiraf
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından başlayan ve aile içinde gerginliğe yol açan miras kavgasında sular durulmuyor; kızı Tuğçe Tayfur, babasının servetinin yanıltıcı yöntemlerle aile dışına çıkarıldığını ve vasiyet sürecinde usulsüzlükler yapıldığını iddia etti.
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un Ocak ayında hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan miras krizi, Tayfur ailesini adeta ikiye böldü.
Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, yaşananlarla ilgili Hürriyet’e verdiği röportajda sarsıcı ifadeler kullandı.
Tayfur, babasının vefatının ardından mal paylaşımı sürecinde dışlandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yedi yeğen malları aldı, beş çocuğu dışarıda kaldı. Babamın yeğenleri her şeye sahip oldu, çocuklarına hiçbir şey bırakılmadı. Yeğenlerinin çocukları ve gelinleri bile pay almış ama biz kardeşler mirastan tamamen dışlandık.”
Bu açıklamasıyla kamuoyunda geniş yankı uyandıran Tuğçe Tayfur, mirasın gerçekte aile dışındaki kişilere aktarıldığını, buna rağmen sanki hayır kurumlarına bağışlanmış gibi gösterildiğini de iddia etti.
“BABAMIN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİM”
Miras tartışmaları dışında, Tuğçe Tayfur’un bir diğer sitemi ise babasının hastalık sürecine dair oldu. O dönem hamile olduğunu belirten Tayfur, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Babamın hastaneye kaldırıldığını sonradan öğrendim. Kızıyım, ama kimse haber vermedi. Görüntülü bile konuşturmamışlar. Bir gün sonra ölüm haberini aldım, inanamadım.”
Ferdi Tayfur’un vasiyet sürecine dair de ciddi şüpheler olduğunu öne süren sanatçının kızı, “Heyet raporu olmadan imza attırılmış. Notere götürüldüğünde ayakta duramayacak kadar hastaymış. Bunların hepsi mahkemede ortaya çıkacak” diyerek yargı sürecine dair beklentisini de açıkça ortaya koydu.
Sık sık babasına olan özlemini dile getiren Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde bu kez annesi Necla Nazır’a yönelik duygusal bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabından, Yeşilçam’ın usta oyuncusu olan annesinin bir ödül töreninde sahne aldığı anları yayınlayan Tayfur, gönderisine şu ifadeleri ekledi:
“Canım annem seninle gurur duyuyorum. Küçükken ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın. Her zaman ayaklarının üstünde durdun ve kimseye minnet etmedin. Sen benim gönlümün sultanısın.”