Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar? İddia edilen rakam dudak uçuklattı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin önemli temsilcisi Ferdi Tayfur'un telif gelirinin ne kadar olduğu gündeme bomba gibi düştü. Tayfur'un yıllık 35 milyon TL telif aldığı iddialarıyla ilgili Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'den açıklama geldi.
Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden olan usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon TL telif geliri aldığı iddiaları, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada büyük gündem oldu.
Söz konusu iddialarla ilgili Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'den açıklama geldi.
Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu belirten MESAM Başkanı Recep Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu söyledi.
Recep Ergül, milyonlarca insanın büyük beğenisini kazandığı için Ferdi Tayfur’un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıkladı.
Recep Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır" dedi.
Başkan Recep Ergül açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır." ifadelerini kullandı.
Recep Ergül, iddia edilen 35 milyon TL rakamına MESAM’ın özverili çalışmaları sonucu önümüzdeki bir kaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüğünü dile getirdi.
Recep Ergül, "KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir" diye konuştu.