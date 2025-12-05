Ferdi Zeyrek davasında yeni gelişme: Tutuklu sanıklar tahliye edildi!
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in havuzda elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanıkların tahliyesine karar verdi.
Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan ve toplamda 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın ilk oturumu, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Zeyrek'in ailesi duruşmaya müşteki sıfatıyla katılırken, tutuklu bulunan sanıklar mahkeme huzurunda kendilerine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.
SAVCIDAN TAHLİYE TALEBİ
Duruşma esnasında cumhuriyet savcısı, mahkeme heyetine sunduğu mütalaasında, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının gözden geçirilerek tahliye edilmeleri yönünde görüş bildirdi.
Savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.
Ayrıca, dosyanın eksikliklerinin tamamlanması ve olayın detaylarının aydınlatılması amacıyla yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.