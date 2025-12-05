Ferdi Zeyrek davasında yeni gelişme: Tutuklu sanıklar tahliye edildi!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in havuzda elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanıkların tahliyesine karar verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ferdi Zeyrek davasında yeni gelişme: Tutuklu sanıklar tahliye edildi!
Yayınlanma: Güncellenme:

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan ve toplamda 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın ilk oturumu, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Zeyrek'in ailesi duruşmaya müşteki sıfatıyla katılırken, tutuklu bulunan sanıklar mahkeme huzurunda kendilerine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.

SAVCIDAN TAHLİYE TALEBİ

Duruşma esnasında cumhuriyet savcısı, mahkeme heyetine sunduğu mütalaasında, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının gözden geçirilerek tahliye edilmeleri yönünde görüş bildirdi.

Savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

Ayrıca, dosyanın eksikliklerinin tamamlanması ve olayın detaylarının aydınlatılması amacıyla yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Ankara’da lise öğrencilerinin öğretmene saygısızlığı gündem oldu: Emniyet inceleme başlattıAnkara’da lise öğrencilerinin öğretmene saygısızlığı gündem oldu: Emniyet inceleme başlattıYurt
Manisa
Günün Manşetleri
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
Çok Okunanlar
Güllü'nün ölümünde şok iddia: ''Kameramda itildiği anın görüntüleri var!'' Güllü'nün ölümünde şok iddia: ''Kameramda itildiği anın görüntüleri var!''
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
SGK düğmeye bastı! SGK düğmeye bastı!
En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Sağanak ve fırtına kapıda! Sağanak ve fırtına kapıda!