Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama: Bilirkişi raporu montaj hatasına işaret etti

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, evin enerji odasının havuza olan mesafesinin standartlara uygun olmadığı, motor ve elektrik ekipmanlarının hatalı şekilde monte edildiği iddiaları üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda, enerji odasını standartlara aykırı şekilde inşa ettiği öne sürülen Z.M., havuz yapımında görev aldığı belirtilen M.Y.P., elektrik ekipmanlarının uygunsuz şekilde montajını yaptığı iddia edilen N.B. ve montajda hata yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M., N.B. ve H.İ., “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporunda montaj hatası vurgusu

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ana binada bulunması gereken kaçak akım rölesinin yerinde olmadığı ve bu rölenin neden kaldırıldığına dair araştırmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde, havuz motorunun sökülerek yapılan incelemelerinde montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunu ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar Başkan Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki sıfatıyla, 20 kişinin tanık ve 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Ne olmuştu?

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirmişti.

Olay sonrası, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım riskini site yönetimine bildirmediği belirlenen güvenlik ve bakım görevlisi Ahmet S. gözaltına alınmış, 11 Haziran’da her iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.