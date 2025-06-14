Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama: Bilirkişi raporu montaj hatasına işaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama: Bilirkişi raporu montaj hatasına işaret etti
Yayınlanma:

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, evin enerji odasının havuza olan mesafesinin standartlara uygun olmadığı, motor ve elektrik ekipmanlarının hatalı şekilde monte edildiği iddiaları üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda, enerji odasını standartlara aykırı şekilde inşa ettiği öne sürülen Z.M., havuz yapımında görev aldığı belirtilen M.Y.P., elektrik ekipmanlarının uygunsuz şekilde montajını yaptığı iddia edilen N.B. ve montajda hata yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M., N.B. ve H.İ., “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporunda montaj hatası vurgusu

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ana binada bulunması gereken kaçak akım rölesinin yerinde olmadığı ve bu rölenin neden kaldırıldığına dair araştırmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde, havuz motorunun sökülerek yapılan incelemelerinde montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunu ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar Başkan Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki sıfatıyla, 20 kişinin tanık ve 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Ne olmuştu?

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirmişti.

Olay sonrası, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım riskini site yönetimine bildirmediği belirlenen güvenlik ve bakım görevlisi Ahmet S. gözaltına alınmış, 11 Haziran’da her iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türkiye’deki Suriyeli sayısı 2,7 milyona geriledi: İşte il il dağılımTürkiye’deki Suriyeli sayısı 2,7 milyona geriledi: İşte il il dağılımYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

elektrik çarpması Manisa
Günün Manşetleri
Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama
İran’dan Tel Aviv’e yıkıcı füze operasyonu
İran'a saldılar basına nasıl yansıdı?
Adana'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu
Türk-İş ve Vatan Partisi’nden Dyson işçilerine destek
Vatan Partisi'nden uyarı
Erdoğan'dan İsrail’in İran saldırısına sert tepki
Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi
İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı
Çok Okunanlar
14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor 14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor
Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar
En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi En yüksek faiz oranı yüzde 53’e ulaştı: İşte 3 milyon TL’nin güncel getirisi
Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar
AFAD son depremleri açıkladı: Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremleri açıkladı: Az önce deprem mi oldu?