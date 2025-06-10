Ferdi Zeyrek’e veda: Manisa başkanını gözyaşları içinde uğurladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 65 saatlik yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. 48 yaşında yaşama veda eden Zeyrek için, Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen tören duygusal anlara sahne oldu. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan naaş, belediye binası önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda CHP yöneticisi, belediye başkanları, vatandaşlar ve siyaset dünyasından isimler katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da törende yerini aldı.

Törende konuşan Özgür Özel, gözyaşlarını tutamayarak, “Ferdi benden daha fazla Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına. Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60’la belediye başkanı oldu. O varken gözüm arkada kalmıyordu. O gitti, şimdi ne yapacağız bilmiyorum.” sözleriyle salondaki herkesi ağlattı.

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek törende duygusal bir konuşma yaparak, “O Manisa sevdalısı bir insandı. Yapacak çok işim vardı diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Manisalılardan helallik istiyorum” dedi. Eşinin konuşması sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği gözlemlendi. Anne Zeyrek’in ise oğlunun tabutuna sarılarak fenalaşması törende yürek burkan anlar arasında yer aldı.

Belediye binası önündeki törenin ardından Ferdi Zeyrek’in naaşı, Hatuniye Camisi’ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’na taşınan naaş, yoğun katılımla birlikte Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Taziyelerin Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği açıklandı.