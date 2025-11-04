Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! 10 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ve eşi Nurcan Zeyrek’in yaralandığı olaya ilişkin iddianame tamamlandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, 10 şüpheli hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek’in müşteki olarak yer aldığı soruşturmada, toplam 19 kişi hakkında işlem yapıldı. Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi.

Bilirkişi raporları ve ifadeler doğrultusunda, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

İddianamede, Zeyrek’in yaşamını yitirdiği olayda Nurcan Zeyrek’in eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

Tutuklu şüpheliler arasında, havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan N.B., montaj işlemlerini gerçekleştiren ve havuz motorunun tamirini üstlenen H.İ. yer aldı.

Tutuksuz şüpheliler ise site görevlisi A.E., havuz bakımından sorumlu Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım görevlisi M.E., yapı denetim mühendisleri R.A., H.Ş. ve M.Ç. ile müteahhit firma yetkilisi M.G. olarak sıralandı.

Şüpheliler hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturmada 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

NE OLMUŞTU

6 Haziran 2025 akşamı Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda meydana gelen olayda, Ferdi Zeyrek havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Eşini kurtarmaya çalışan Nurcan Zeyrek ise yaralandı.

Olay sonrası gözaltına alınan Y.Ö. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra havuzun inşasında görev alan Z.M., N.B., H.İ. ve M.Y.P. gözaltına alındı; bu isimlerden Z.M., N.B. ve H.İ. tutuklandı.

Bilirkişi raporunda kusurlu bulunmayan Z.M., 27 Eylül’de tahliye edildi.