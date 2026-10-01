Ferhat Gündoğdu ile FIFA hakeminin görüşmesi ortaya çıktı! “Hakemliğinden olacaksın”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyalleri incelendi. İncelemede, Gündoğdu ile FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy arasındaki görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydına ulaşıldı. Kayıttaki ifadelerin hakem atamaları ile MHK yönetimi arasındaki ilişkilere dair ayrıntılar içerdiği görüldü.

Kaydın içeriğinde Gündoğdu'nun Ersoy'a "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur" ve "Hakemliğinden olacaksın" dediği yer aldı.

GÖREV VERİLMEMESİ ÜZERİNE GÖNDERİLEN MESAJ KONUŞULDU

Ses kaydına göre görüşmenin çıkış noktası, Kerem Ersoy'a bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesaj oldu. Gündoğdu, Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürdü ve "Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum" dedi.

Ersoy neyin kastedildiğini anlamadığını söyleyince Gündoğdu, "Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLİĞİNİ BİTİRMEKLE BİTİRMEMEK ARASINDAYIM" DEDİ

Görüşmenin devamında Gündoğdu, Ersoy'a "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum" dedi. Ardından "Ya adam ol ya da bırak git" ifadelerini kullandı. Aktarılanlara göre Ersoy ise kendisine yöneltilen suçlamaların ne olduğunu anlamadığını, herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını söyledi.

Kayıtta Gündoğdu, Kerem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı dernek ve cemiyet girişimleriyle temaslarından söz etti. Gündoğdu, "Ben seni babandan ayrı düşünemem. Bunlar yaşanmış şeyler" dedi. Ersoy, babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içinde bulunmadığını ve kimseyle iletişim halinde olmadığını belirtti. Gündoğdu bunun üzerine Ersoy'un maç performansını yakından takip ettiğini söyleyerek "Her adımını takip ediyorum" ifadesini kullandı.

Gündoğdu ses kaydında Ersoy'un hakemlik performansına ilişkin "Bir maçta hata yapmıyorsun bilerek bilmeyerek" ve "Dürüstsün" dedi.

"DEVLET TAKİP EDİYOR, YAKALIYOR"

Kayıtta Gündoğdu, bazı kişiler ve yazışmalar hakkında "Devlet takip ediyor, yakalıyor" dedi. Bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını ileri süren Gündoğdu, söz konusu kişilerin devlet tarafından takip edildiğini de öne sürdü.

Gündoğdu, Ersoy'un MHK hakkında konuşmasına yönelik olarak da "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur" dedi. Bunun son uyarısı olduğunu belirten Gündoğdu, "Vazgeçmezsen dua et gideyim. Onlara da söyle, onlar da dua etsin gideyim. Anca öyle kurtulursunuz" dedi.

"HAKEMLİĞİNDEN OLACAKSIN"

Görüşmenin devamında Gündoğdu, MHK Başkanlığını "devlet görevi" olarak nitelendirdi ve kaybedecek bir şeyinin olmadığını savundu. Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Devlet görevi. Onu yapıyorum. Yarın veya üç yıl, beş yıl iki gün hiç umurumda değil. Ama hakemliğinden olacaksın. Tamam mı canım? Hiçbir şey söyleme. Çünkü söylediğin şeyler bende değer kaybediyor. Çünkü ben boş konuşmam, altını doldururum. Aylarca beklerim beklerim, ondan sonra karar veririm. Onun için hiç konuşma ki, hani şey kaybetme gözümde. İnkar etmene gerek yok bazı şeyleri. Susmuş olman kabul etmiş anlamına da gelmeyecek bende, onu da bil"

KAYIT SORUŞTURMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmenin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Gündoğdu'nun dijital materyallerinden elde edildiği belirtildi. Kayıtta yer alan, hakemlik kariyerinin sona erdirilebileceğine ilişkin ifadelerin, maç görevlendirmelerine yönelik sözlerin, MHK hakkında konuşulmaması yönündeki uyarıların ve "Devlet takip ediyor" ifadesinin soruşturma kapsamında değerlendirileceği aktarıldı.