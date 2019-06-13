PKK'nın Hakkari'de katlettiği 2 işçinin ailesi yasta. Taziye çadırına Türk bayrağı asan Bilici ailesi PKK'ya tepkili. Hain saldırıda ağabeyi ve amcasını kaybeden Ferruh Bilici, "25 yıldır HDP'ye oy verdim onlar ağabeyimi öldürdü" sözleriyle isyan etti.

Kardeşi ve amcasını PKK saldırısında kaybetti. Acısı çok taze. Sözlerinde HDP ve PKK'ya tepki vardı.



3 gün önce Hakkari Yüksekova'da PKK'lılar yol inşaatında çalışan işçileri hedef aldı. Saldırıda Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici, yaşamını yitirdi. Geride 11 çocuk ve 2 eş kaldı.



Yaşamını yitiren Abdurrahman Bilici'nin kardeşi ve Sait Bilici'nin yeğeni Ferruh Bilici konuştu. PKK'ya tepkili.



Bilici ailesi şimdi yasta. Geride kalan çocuklar nasıl okuyacak, eşler ne yapacak kara kara düşünüyorlar.



Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici, Van'da yaşıyordu, geçim derdi için Yüksekova'ya gitmişti. Amaçları, evine ekmek götürmekti. Ancak PKK'lı teöristler buna engel oldu.



PKK'nın evlerine ateş düşürdüğü Bilici ailesi, taziye çadırında, üzüntülerini yakınlarıyla paylaşıyor.





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