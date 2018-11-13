Diyanet İşleri Başkanı’na ‘Şeyhülislam’ Mısıroğlu, 10 Kasım tarihli videosunda yine Cumhuriyet’e saldırdı: Mustafa Kemal devlet kurmuş değildir. Devlet kurucu lafı yalan. Rejim değiştirmiştir. Devletimiz vardı, devletin rejimini değiştirdi. Rejim şeriattı, gavurluk yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ziyaret ettiği Kadir Mısıroğlu, 10 Kasım günü yayınladığı videoda yine Atatürk’e saldırdı. Ziyareti de değerlendiren Mısıroğlu “Tarihi bir hadisedir” dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmiş, hediye takdim etmişti. Erbaş’ın ziyaretine ilahiyatçılar ve siyasiler başta olmak üzere toplumdan büyük tepki geldi, Erbaş’ın istifası istendi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada ziyaretle ilgili konuşan Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı için “Şeyhülislam” ifadesini kullanırken, “Beni ziyareti tarihi bir hadisedir” dedi.



Videoda geçmişte yakınlarının kendisini tanımazlıktan geldiğini söyleyen Mısıroğlu, “Şimdi Reisi Cumhur ziyaretime geliyor. Hele hele Diyanet İşleri Başkanı, Şeyhülislam geliyor ziyaretime. En korkak müessese Diyanetti. Şu Şeyhülislamın beni ziyarete gelmesi var ya! Tarihi bir hadisedir. Geçmişte ben vebalıydım. Kemal ilah, ona karşı laf söyleyen bir adamı nasıl ziyaret edersin” dedi. Mısıroğlu, ilerleyen bölümlerde “Ben muteber oldum, Reis-i Cumhur ziyaretime geliyor. Diyanet işleri ziyaretime geliyor, bu da bir değişiklik” diyerek ziyaretin anlamını tekrarladı.



Mısıroğlu, “Yunan Batı Trakya’daki Türk’e şapka, Latin harfleri mecburiyeti getirmedi, Şeriat mahkemesini kapatmadı” sözleriyle Atatürk devrimlerine de saldırdı. Geçmişte Atatürk hakkında söylediği sözleri de hatırlatan Mısıroğlu şöyle devam etti: “Mustafa Kemal yerine Yunan komutan gelse Ankara’ya otursa ne hocaları asabilirdi ne medreseyi kapatabilirdi. Bunları yapmaya korkardı. Mustafa Kemal devlet kurmuş değildir. Devlet kurucu lafı yalan. Rejim değiştirmiştir. Devletimiz vardı, devletin rejimini değiştirdi. Rejim şeriattı, gavurluk yaptı.”





Ercan Deniz Küçük/ Aydınlık