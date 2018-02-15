Polis Memuru Fethi Sekin ve Adliye Personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne PKK saldırısı ile ilgili dava açıldı. Savcı, terör örgütünün son dönem eylemlerinde sicili temiz kişileri kullandığına dikkat çekti. İddianamede teröristlerin devlete iş başvurusunda bulunsa dahi işe alınabileceğine vurgu yapıldı.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve Polis Memuru Fethi Sekin ile Adliye Personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Saldırıyla ilgili İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkan Karakaya tarafından hazırlanan yedi sayfalık iddianamede, 46 müşteki yer aldı. Müştekiler arasında; Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Adliye Personeli Musa Can; çatışmada yaralanan dört polis memuru ve Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz'ün de aralarında olduğu 19 yaralı ve zarar gören 24 kişi de yer aldı. İddianamede tek sanık olarak yer alan İsa Zorlu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, kasten öldürme, yaralama, kamu malına zarar verme suçlamaları yöneltildi.



Savcı Berkan Karakaya, iddianamede terör örgütünün son dönem eylemlerinde sicili temiz kişileri kullandığına dikkat çekti. Karakaya, “PKK’lı şüphelilerin hemen hemen hepsinin devlete iş başvurusunda bulunmaları durumunda, haklarında güvenlik tahkikatlarını olumsuz etkileyecek bir iz bulunmayacak kişilerden seçildiği” tespitine yer verdi.



Savcı, ayrıca 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yaşanan yoğunluk nedeniyle soruşturma sürecinin uzadığı ve istenen HTS ve baz kayıtlarının gönderilmesinin çok uzun süreceği gerekçesiylesoruşturmanın tamamlandığını belirtti.







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