Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın vurulduğu saldırıda yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştı. 14 Eylül 2026 tarihinde Muğla genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun ardından şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve dosya adli makamlara taşındı.

SALDIRGANLARA ULAŞIM VE PARA DESTEĞİ SAĞLAMIŞLAR

İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin saldırıyı gerçekleştiren kişilere ulaşım ve maddi destek sağladığı ortaya konuldu. Soruşturma dosyasında ayrıca şüphelilerin olayda azmettirici konumunda bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheliden F.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.Ç. ve L.D. isimli diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞKAN KARACA BACAĞINDAN VURULMUŞTU

Soruşturmaya konu olan saldırı, 23 Mayıs 2026'da yaşanmıştı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin bulunduğu bölgede silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Karaca, saldırının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, soruşturma o tarihten bu yana sürdürülüyordu.