Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı!

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin bulunduğu bölgede yüzü maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca'nın tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın ikametgahının bulunduğu bölgeye gelen maskeli bir şahıs tabancayla ateş açtı. Gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda Karaca ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık personeli, Karaca'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Emniyet güçleri ise saldırının hemen ardından olay yerinden uzaklaşan yüzü maskeli şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalarda, şüphelinin kaçış esnasında inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü. Polis ekipleri şahsın izini sürmeye devam ediyor.

KAYMAKAM HASTANEDE BİLGİ ALDI

Saldırının duyulmasının ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Alim Karaca'nın tedavi gördüğü hastaneye gelerek doktorlardan ve yetkililerden bilgi edindi. Ziyaretini tamamlayan Kaymakam Akkaya, hastane çıkışında sürece ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor."

