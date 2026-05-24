Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda kritik gelişme!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca olayıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Muğla Valiliği, saldırının ardından kayıplara karışan olayın faili ve beraberindeki 3 şüphelinin emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Dün gerçekleşen hain saldırıda ayağından yaralanan ve hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik eylemin ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Valilikten Resmi Açıklama Geldi

Muğla Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, şüphelilerin organize bir çalışma neticesinde yakalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"23.05.2026 tarihinde Fethiye ilçemizde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ve yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

