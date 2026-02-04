Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Süreç Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "umut hakkı" konusunda tüm siyasi partilerle uzlaşıldığını ve bu düzenlemenin hazırlanan raporda yer alacağını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız TBMM'deki Süreç Komisyonu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, 'Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak.' dedi.

 Yıldız, “Verimli bir çalışma yaptık, sona geldik, önümüzdeki hafta inşallah meseleyi bitiririz” diyerek komisyonda uyum içinde çalışıldığını söyledi.

“Umut hakkı konusunda uzlaştık, problem yok” diyen Yıldız, çerçeve raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyumun tavsiye edileceğini belirtti. Sürecin başarılı ilerlediğini vurgulayan Yıldız, “40 yıllık bir mesele ortadan kalkıyor, terörsüz Türkiye sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Teyit ve tespit meselesine de değinen Yıldız, “son terörist, son silah” yaklaşımının süreci yokuşa sürmek olduğunu, örgütün dağıldığı ve silahların bırakıldığının devletin resmi kurumları tarafından teyit edilmesinin yeterli olacağını söyledi.

