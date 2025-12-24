Feti Yıldız’dan Covid-19 düzenlemesine ilişkin açıklama: Neresinden dönersek kârdır

Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Covid-19 infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, daha önce yapılan düzenlemelerde suç tarihinin esas alınmasında ısrar edildiğini ancak kesinleşme tarihinin dikkate alınması nedeniyle yasanın hatalı çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

BU HATADAN DÖNÜYORUZ

“Daha önceki düzenlemelerde suç tarihinin esas alınmasında ısrar edilmişti ama o zaman kesinleşme tarihi dikkate alınmış, yasa öyle çıkmıştı. Şimdi bu hatadan dönüyoruz, neresinden de dönersek kârdır. Ancak önceki yasa ile düzelttiğimiz yasa arasında da fark olmaması yani bir düzeltme yaparken eksiltme yapmamamız lazım. Bütün cezaevleri, sanıklar, tanıklar, akrabaları bunu beklemektedir.”

COVID DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, konuşmasında Covid-19 düzenlemesine ilişkin teknik ayrıntılara da yer verdi. Yıldız, İnfaz Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların, belirli koşulları sağlamaları hâlinde daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceğini veya denetimli serbestlikten yararlanabileceğini ifade etti.

Yıldız, düzenlemenin kapsamı dışında bırakılan suçlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Kasten öldürme suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 82’nci maddesinde düzenlenen nitelikli adam öldürme suçları; alt, üst soy, çocuk ve kadına karşı işlenen suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve deprem suçları istisna tutulmuştur.”

Düzenlemenin amacının, hükümlüden kaynaklanmayan gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek olduğunu vurgulayan Yıldız, infaz adaletinin sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Yıldız, konuşmasının devamında “Terörsüz Türkiye” hedefine de değinerek, bu sürecin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını, Türkiye’nin millî birliğini ve demokratik yapısını güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Yıldız, “Bu hedef ne yaparlarsa yapsınlar gerçekleşecek. Fiilî ve fikrî sabotajlar sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Meclis Başkanı’nın başkanlığında koordinatör milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldız, önümüzdeki günlerde ortak bir rapor hazırlanacağını ve bu raporda uzlaşılan başlıkların öne çıkarılacağını söyledi.