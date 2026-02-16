Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasetin gündemindeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora dair değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, raporun detaylarına ve özellikle kamuoyunda tartışılan konulara ilişkin yaptığı açıklamada "Umut hakkı başlık olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat tarihinde TBMM Grup Toplantısı'nda "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, grup toplantısındaki bu çağrısının ardından kendisine yöneltilen hükümetin tutumuyla ilgili soruya ise kısa ve net bir yanıt verdi. MHP lideri, sürecin işleyişine dair sorumluluğu işaret ederek, "Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından bir gün sonra, 4 Şubat'ta gerçekleşen koordinatörler toplantısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kameraların karşısına geçti. Yıldız, yapılan görüşmeler sonucunda gelinen noktayı, "Umut hakkı konusunda uzlaştık. Sıkıntı yok" sözleriyle özetledi.

YENİ YASAYA GEREK YOK, DEĞİŞİKLİK YETERLİ

Prensipte uzlaşmaya varıldığını vurgulayan Yıldız, yapılması gereken hukuki düzenlemelerin yol haritasını şu sözlerle açıkladı: "Hukuki düzenlemeler gerekiyor. İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda engeller var. Ağırlaştırılmış müebbet alan ve idam cezası alanlar yönünde şartlı tahliye yasağı var. Bu iki kanunda ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik gerekiyor. Önce yasal engel ortadan kaldırılacak. Ardından ikinci aşamaya geçilecek. Yeni bir yasaya gerek yok. Bu yasalarda düzenleme yapılırsa AİHM'nin umut hakkı konusunda verdiği kararlar uygulanır."