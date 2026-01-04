Feti Yıldız’dan Venezuela açıklaması: Uluslararası hukukun tabutuna son çivi çakıldı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla uluslararası toplumun içinde bulunduğu çelişkiyi yazdı. Yıldız, İsrail ve Venezuela üzerinden yürütülen iki farklı yargı sürecini kıyaslayarak uluslararası hukukun bittiğini savundu.

Yıldız’ın paylaşımı şu şekilde:

“Uluslararası Ceza Mahkemesince ‘savaş ve soykırım suçları’ nedeniyle hakkında ‘tutuklama kararı’ verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray’ın kapısında karşılanıyor.

Diğer taraftan;

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği baskınla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi derdest edilerek yargılamak üzere New York’a götürülüyor.

Lafı evelemeye, gevelemeye gerek yok.

BM Şartı'nın 2'nci maddesinin kâğıt üzerinde dahi hiçbir hükmü kalmadı.

Uluslararası hukukun tabutuna son çivi de çakıldı.”