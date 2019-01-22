FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce açılan ‘Çatı’ davasında mahkemenin gerekçeli kararında örgütün farklı sınavlarda yaptığı usulsüzlüklere yer verildi. Gerekçeli kararda FETÖ’nün 14 ayrı sınav türündeki bazı sınavlarda soruları önceden ele geçirip örgüt mensuplarına dağıttığı belirtildi

15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı FETÖ çatı davasında 8 Haziran 2018’de karar çıkmıştı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararın gerekçesini geçen hafta tamamladı. Gerekçeli kararda örgütün farklı sınavlarda yaptığı usulsüzlüklere yer verildi.



AYRI İMAMLAR GÖREVLENDİRİLMİŞ

FETÖ/PDY imamlarının, Türkiye’de her türlü sınav sorularını yıllardır çalıp kadrolaşmak için kullandığı kaydedilen gerekçeli kararda, şu ifadeler yer aldı: “Her sınav sorusunu ele geçirip dağıtmak için ayrı bir imam görevlendirilmiştir. Soruları önceden örgüte verilen sınavlardan 10-11 Temmuz 2010’da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ve 2012 yılında yapılan Avukatlıktan Hakim-Savcılığa Geçiş Sınavı soruşturmalarında, örgüt kadrolarına önceden soruların ulaştırıldığı açık şekilde tespit edilmiştir. Örgüt 1994 Harp Okulları Sınavında Türkçe sorularını çalmış ve kitlesel olarak TSK içinde kadrolaşma başlamıştır. Askeri Liselere Giriş Sınavında örgütün soru temin ettiği tespitlerine yer verilmiştir.”



19 SINAVA İLİŞKİN SORUŞTURMA VAR

Gerekçeli kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün toplu kadrolaşmak için sınav sorularını önceden temin ettiği iddia edilen, ‘2010 KPSS Eğitim Bilimleri, 2010 KPSS Genel Yetenek/Genel Kültür, 2014 Lisans Yerleştirme Sınavı, 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı, 2009 Polis Koleji, 2012 Astsubay Okulları Hazırlık Sınavı, 2007 Polis Meslek Yüksekokulu Sınavı, 2012 Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı, 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı, 2012 Polis Akademisi Sınavı, 2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı’na ilişkin soruşturmalar yürüttüğü ifade edildi.



‘Topluca yerleştirmek istediler

Gerekçeli kararda, örgütün üyelerini devlet kadrolarına topluca yerleştirmek üzere sınav sorularını çaldığı sınav türlerine yer verildi. Bu sınav türleri şunlar: “Öğrenci Seçme Sınavı, Yabancı



Dil Sınavı, Yabancı Uyruklu

Öğrenci Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı, Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı, Akademik Lisans Üstü Eğitime Giriş Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı, Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TSK Askeri Liseler Sınavı, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı.”





Olcay Kabaktepe

Aydınlık